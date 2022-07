Treisprezece persoane au murit şi alte 36 sunt date dispărute după ploile torenţiale care au provocat o viitură în apropiere de Amarnath, un altar hindus amenajat într-o peşteră situată în regiunea Caşmir din India.

Tragedia s-a petrecut în timp ce mai multe regiuni din India sunt sub cod roșu de ploi abundente. Inundații uriașe au fost în Maharashtra, inclusiv în Mumbai, Raigad, Ratnagiri, unde apa ajungea până la brâu.





Cu ocazia unui pelerinaj anual, zeci de mii de hinduşi traversează gheţari şi poteci întrerupte de cursuri de apă pentru a ajunge la acea peşteră, ce conţine stalagmite de gheaţă şi care este considerată o manifestare fizică a zeului Shiva, potrivit Reuters, citată de agerpres.ro.



Echipele de salvare au recuperat opt cadavre după ce o rupere de nori s-a produs în proximitatea peşterii, a anunţat şeful Poliţiei din Caşmir, Vijay Kumar. "Mai multe corturi şi bucătării comunitare au fost luate de ape în timpul unei viituri", a adăugat el.

Cloudburst near Amarnath cave in Jammu and Kashmir,15 people have been reported dead. Rescue work is going on by "NDRF" & "SDRF" #AmarnathYatra

"Om Shanti"

"Rest In Peace" pic.twitter.com/sfeQgLEdgP