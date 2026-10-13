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Trafic blocat pe DN7, lângă Sibiu, după desprinderea plaselor de pe versanți. Când se redeschide drumul

FOTO: Sibiu100.ro

FOTO: Sibiu100.ro

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Scris deRealitatea.NET
Publicat13 oct. 2026, 11:02
Actualizat13 oct. 2026, 11:24

Traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri pe DN7, între Râmnicu Vâlcea și Sibiu, în afara localității Veștem, după ce mai multe plase de siguranță s-au desprins de pe versanți. Măsura a fost luată pentru ca echipele de intervenție să poată efectua lucrările de consolidare. Potrivit Centrului INFOTRAFIC al Poliției Române, reluarea normală a circulației era estimată pentru marți, 13 octombrie, după ora 10:45.

Unde este blocat traficul pe DN7

Incidentul a fost semnalat la kilometrul 258+500 de metri, pe DN7, în afara localității Veștem, județul Sibiu. Desprinderea plaselor de siguranță de pe versanți a impus oprirea circulației în ambele direcții, pentru desfășurarea lucrărilor necesare în condiții de siguranță, potrivit Sibiu100.

Când ar putea fi reluată circulația

Conform estimării comunicate de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, traficul urma să fie reluat în condiții normale după ora 10:45.


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