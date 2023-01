Ai nevoie de cat mai multa energie, iar aceasta iti este conferita de o dieta echilibrata, in care consumi produse din fiecare grupa alimentara. Ca atare, aceasta reteta vine in intampinarea nevoilor tale, aducandu-ti prospetimea salatei rosii crete, dar si savoarea andivelor. In salatiera, se mai pot adauga frunze crude de spanac sau salata verde. Sunca de pui poate fi inlocuita cu felii mici (subtiri) din piept de pui afumat.