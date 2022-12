Afecțiunile oculare pe care le-ai putea preveni cu o dietă sănătoasă includ:

-cataractă, care cauzează vedere tulbure

-degenerescență maculară legată de vârstă, care poate limita vederea

-glaucomul

-ochii uscați

-vedere nocturnă slabă

Ochii au nevoie de mai multe tipuri de antioxidanți pentru a rămâne sănătoși:

-luteină

-zeaxantina

-vitaminele A, C, E

-beta-caroten

-acizi grași omega-3

-zinc

O dietă echilibrată este cel mai bine creată cu o varietate de proteine, lactate, fructe și legume. Încearcă să mănânci un curcubeu în farfurie, incorporand mai multe tipuri de alimente în multe culori diferite. Ar trebui să limitezi consumul de alimente nesănătoase, care sunt procesate, conțîn grăsimi săturate sau sunt bogate în zahăr.

Iată 3 dintre cele mai bune alimente pentru ochii tăi. Cele mai multe sunt în general disponibile pe tot parcursul anului și la un preț rezonabil. Te poți bucură de ele că atare sau în rețete mai complexe.

Ardeiul gras

Ardeii grași oferă cea mai multă vitamina C per calorie. Poate cel mai cunoscut nutrient sănătos pentru ochi este vitamina A, iar ardeii conțîn și multă vitamina A. Această este bună pentru vasele de sânge din ochi, iar știință sugerează că ar putea reduce riscul de a face cataractă. Rețînă are nevoie de multă vitamina A pentru a ajută la transformarea razelor de lumina în imaginile pe care le vedem. De asemenea, fără suficientă vitamina A, ochii tăi nu pot rămâne suficient de umeziți pentru a preveni ochiul uscat.

Vitamina C se mai găsește în multe legume și fructe, inclusiv în bok choy, conopidă, papaya și căpșune. De asemenea, vitamina A se găsește și în morcovi, cartofi dulci, pepene galben și caise.

Fasolea

Zincul este un mineral care ajută la menținerea sănătății retinei și care poate proteja ochii de efectele nocive ale luminii. Cu toate acestea, zincul poate scădea cantitatea de cupru din corp, de care avem nevoie pentru a ajută la formarea globulelor roșii din sânge. Din fericire, le poți crește pe amandoua în același timp cu toate tipurile de fasole.

Alte alimente bogate în zinc sunt stridiile, carnea roșie slabă, carnea de pasăre și cerealele integrale. Năutul este, de asemenea, bogat în zinc.

Ouăle pentru sănătatea ochilor

Zincul dintr-un ou îți va ajută organismul să folosească luteină și zeaxantina din gălbenușul acestuia. Culoarea galben-portocalie (indică vitamian A) blochează lumina albastră dăunătoare să afecteze rețină. Aceștia ajută la creșterea cantității de pigment protector din maculă, partea ochiului care controlează vederea centrală.

Gălbenușurile conțîn vitamina A, luteină, zeaxantina și zinc, care sunt toate vitale pentru sănătatea ochilor. Vitamina A protejează corneea.

Prin consumul de ouă, scazi riscul de afecțiuni oculare grave, cum ar fi degenerescență maculară legată de vârstă și cataractă. Zincul ajută, de asemenea, la îmbunătățirea vederii nocturne.

Ouăle sunt extrem de versatile și le poți consumă atât la mic dejun, prânz sau cină, fiind accesibile și gustoase!

Surs: andreeraicu.ro