Armata rusă începe să strângă zona Kievului ca într-un clește după avansul trupelor din nord, est și sud, arată o analiză a think-tank-ului american The Institute for the Study of War, citată de G4Media.ro.

Cucerirea orașelor sudice Kherson și Mariupol (încă în curs) deschide calea armatei ruse să avanseze spre nord, unde ar putea face joncțiunea cu trupele care au încercuit deja Kievul, arată analiza citată.

O astfel de joncțiune ar izola o parte însemnată a armatei ucrainene, aflată acum la linia de conflict din est, în zona Donbas.

„Este destul de clar că Putin face eforturi pentru un coridor terestru spre Crimeea. Acest coridor terestru este un obiectiv evident”, susține Richard Shirreff, fostul adjunct al comandantului suprem aliat al NATO pentru Europa, potrivit CNN.

„Deține Crimeea în Federația Rusă din 2014, a reușit să o aprovizioneze doar peste podul strâmtorii Kerci și, desigur, caută să stabilească acel coridor de uscat în largul Mării Azov”, a adăugat Shirreff.

Astfel că, „dacă forțele ruse capturează orașul-port Odesa, este posibil să ne imaginăm că Moscova creează un pod de uscat care se extinde peste sudul Ucrainei, potențial chiar să lege Transnistria, o enclavă separatistă din Moldova, unde sunt staționate trupele rusești, de Odesa, Crimeea și sudul și estul Ucrainei”, a adăugat acesta. .

Istoricul Alexander Etkind a prezentat, la CNN, cauzele pentru scenariul de modificare a granișelor urmărit de Putin prin invadarea Ucrainei.

„Părți din Ucraina modernă au aparținut anterior Poloniei interbelice, Cehoslovaciei și României, și, înainte de aceasta, Imperiului Austro-Ungar. Dacă Putin are în vedere împărțirea, Ucraina din Galicia și orașul Liov, aproape de granița poloneză, ar putea face parte dintr-un fel de stat ucrainean, în timp ce Rusia se concentrează în estul țării”, spune Etkind.

O diviziune în acest sens ar putea face ca Ucraina „să arate ca Germania în epoca Războiului Rece, cu vestul Ucrainei mai dependent de Europa, iar partea de Est” în sferele de influență de la Kremlin, care includ Belarus”, a mai declarat istoricul Alexander Etkind. CNN.

„Acest tip de redesenare a granițelor poate fi o fantezie expansionistă, dar ar putea separa ceea ce Moscova, în mod justificat sau nu, consideră că este o parte mai naționalistă a Ucrainei”, potrivit CNN.

Foto: CNN