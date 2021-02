Politia rusa, care a desfasurat langa tribunal efective numeroase, a arestat pana acum circa 20 de persoane. Parchetul rus a anuntat luni ca sustine cererea Administratiei penitenciarelor de a comuta pedeapsa cu suspendare impotriva opozantului Aleksei Navalnii intr-o pedeapsa cu executare. Conform ziare.com, UE a cerut in mai multe randuri eliberarea "imediata" a lui Aleksei Navalnii, precum si a sustinatorilor sai arestati in cursul manifestatiilor organizate in tara.