Inima celebrului actor de comedie Alfredo Benavides a fost devastată în timpul unei călătorii în Japonia. După cum povestește într-o apariție la emisiunea "Café con la Chevez" de la Trome, Alfredo a întâlnit o tânără româncă pe nume Dasha într-un club de noapte.

Cei doi au legat o conversație în jurul unei beri, în timp ce jucau la jocurile de noroc și își spuneau povești de viață. Comediantul a fost încântat de această româncă amețitoare, cu ochi albaștri. El a fost captivat de frumusețea și farmecul ei, de felul în care îl făcea să râdă, iar asta l-a vrăjit iremediabil pe sud american, care a spus că s-a îndrăgostit de ea.

"Când am plecat în Japonia m-am îndrăgostit de o româncă pe nume Dasha, dar am fost amenințat de Yakuza. Am întâlnit-o într-un club de noapte, pentru mine era un film cu gangsteri, era un karaoke. Românca s-a apropiat de mine cu ochii ei albaștri și m-am topit", a spus actorul.

Vrăjit de Dasha, comediantul a mărturisit că a fost la un pas să se implice într-o relație cu ea, dar s-a răzgândit în cele din urmă. În timp ce aștepta cu nerăbdare să o revadă, a fost abordat de membrii Yakuza, care l-au avertizat să nu mai vină în club. Amenințarea lor s-a îndreptat către Dasha și nu către el, explicând că ea ar fi suferit consecințele. Îngrijorat pentru siguranța femeii, Alfredo Benavides a decis să plece și a ajuns să plângă într-un hotel, gândindu-se la soarta misterioasei românce.

"Un peruan care făcea parte din Yakuza a venit și mi-a spus: 'Alfredo, nu vreau să te deranjez, dar nu mai poți veni aici' (...) Nu-ți vom face rău ție, ci ei. Deci nu vrei să îi facem rău, știm din nou că ai sunat, răul este împotriva ei'. M-am conformat și am mers la hotel să plâng, gândindu-mă la ce se va întâmpla cu viața acelei fete", a povestit Alfredo Benavides.

