Tehnologie pentru identificarea vaccinului împotriva coronavirusului. Virgil Păunescu: Am fost contactat de autoritățile chineze

Prof. Dr. Virgil Păunescu a declarat, luni seară, la Realitatea PLUS că institutul pe care îl coordonează lucrează la o tehnologie care poate identifica un vaccin împotriva coronavirusului. El a precizat că chinezii au fost primii care l-au contactat atunci când a anunțat public acest demers.

”Noi suntem un Institut de Cercetări în Cancer care lucrăm de vreo șapte-opt ani la ceea ce se numeșete imunoterapie în cancer. Iar în ultimii ani a apărut o tehnologie dinspre SUA care își propune obținerea unor vaccinuri personalizate în cancer. Această tehnologie este diferită de alte tehnologii în obținerea de vaccinuri, a microbilor, bacteriilor sau a virușilor. Am hotărât cu colectivul nostru văzând ce se întâmplă la TV să abordăm din variante considerente problema coronavirusului a cărui structură a fost publicată de cercetătorii chinezi și era publică. Deci datele despre structura capsulei virusului, că asta era problema noastră, erau publice pe internet, să le introducem în aceste programe de modelare moleculară care sunt folosite pentru a identifica care dintre miile de aminoacizi care formează capsula coronavirusului sunt importanți pentru sistemul imun pentru a fi recunoscut și neutralizați. La începutul lui februarie am pus pe site-ul Institutului nostru această tehnologie”, a spus Virgil Păunescu, într-o intervenție telefonică, în cadrul emisiunii ”Jocuri de Putere”, la Realitatea PLUS.

Întrebat dacă autoritățile române l-au contactat cu privire la această tehnologie, medicul a negat, precizând că chinezii.

”Situația este comică, în sensul că după ce am pus această tehnologie pe site în jurul datei de 4 februarie. Am fost contactat de autoritățile chineze, de Ambasada Chinei la București care a văzut articolul, care cred că deja a fost analizat în China, și ne-au întrebat dacă suntem dispuși să le punem la dispoziție această tehnologie, dacă avem nevoie de bani sau de aparatură pentru a ne continua cercetările și în general dacă suntem dispuși la o colaborare cu cercetătorii chinezi care erau disperați să găsească o soluție. Le-am spus că în privința banilor și a aparaturii e prematură discuția, dar am am fi dispuși să colaborăm cu cercetătorii chinezi pentru a dezvolta această tehnologie”, a mai spus Virgil Păunescu.