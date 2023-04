Provocarea „Teen Takeover” a luat naștere pe rețelele de socializare din SUA. De atunci mai multe grupuri de adolescenți au luat cu asalt orașul și au provocat haos.



Tinerii rebeli au încercat să încalce regulile orașului, inclusiv să pătrundă într-un parc interzis celor sub 21 de ani după anumite ore. Unii adolescenți din grup au sărit pe mașinile parcate în oraș, au spart geamurile și au atacat oamenii din interior.

It hurts my heart to see people trash a Tesla that is to changing the trajectory of these kids’ kids’ kids’ kids future for the better. @elonmusk $TSLA pic.twitter.com/KbH0f9E9AF