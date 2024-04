"In casa intru foarte rar, doar dormim. Casa noastra nu mai este cum era inainte. Este un covou. Fix cand eram cea mai fericita familia a venit un drogat si ne-a luat persoana care ne apropia si care ne facea sa radem" - acestea au fost declarațiile emoționante făcute de Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, tânărul omorât de Vlad Pascu în accidentul de la 2 Mai. Rămas fără speranțe, acesta spune că nu mai are deloc încredere în justiția din România.

"Nu mai avem incredere in sistemul nostru judiciar", a aratat barbatul.



Tatăl lui Sebi a vorbit și despre primele declarații făcute de Vlad Pascu, direct din închisoare: "Sigur, sigur avocatii il invata. Avocatii vor sa-l scoata ca Vlad Pascu nu este cel ce spune presa. Inchizandu-l pe Pascu cat mai mult timp, sa-si petreaca in puscarie si sa-si dea seama de ce a facut. Banii l-au schimbat pe Pascu iar cea mai mare vina o au parintii".

Valentin Olariu a avut și un mesaj pentru familia beizadelei drogate, despre care spune că are o siguranță din cauza banilor: "Să simta ce simtim noi. Din ce fericiti am fost, am ramas 3. Fiecare isi urla amarul, nu vrem sa ne vada celalalt, fiecare in coltul lui.

Eu cred ca au ramas aceiasi oameni (membrii familiei Pascu - n.r.). Numai după zambetul malefic al tatalui (Mihai Pascu - n.r.). De fiecare data e cu zambetul pe buze, fiind sigur pe el. Siguranta asta consta in bani"

Cu ochii în lacrimi, Valentin Olariu a mărturisit faptul că fiica lui face terapie, iar soția ia pastile pentru a putea dormi.



"Acum luptam doar pentru Selena. Face de 2 ori psiholog pe săptămana. In primele zile dupa accident nu se puteau intelege cu ea, voia sa mearga dupa Sebi. Legatura dintre mama-fiu e puternica, seara merge la el in camera si vorbeste cu el. O vad cand coboara pe scari cu ochii umflati de plans, nu poate sa doarma, este pe pastile acum", a marturistit tatal lui Sebi.