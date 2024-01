Patronul Cornel Dinicu de la Ferma Dacilor a fost arestat pentru 30 de zile. Este măsura luată de magistrații Judecătoriei Prahova care i-au plasat în arest la domiciliu pe cei doi administratori ai fermei. În continuare, anchetatorii nu exclud posibilitatea unei mâini criminale în spatele incendiului devastator. Între timp, apar mărturii tulburătoare ale supraviețuitorilor. Unul dintre ei fiind chiar fiul bodyguardului patronului fermei, mort în incendiu. Pompierii ar fi ajuns la 40 de minute după apelul la 112. ISU neagă și a precizat că intervenția a avut loc în 13 minute după ce s-a dat alarma.

La aproape 10 zile după tragedia care a șocat o țară întreagă, patronul cu un trecut șocant și cu o serie gravă de nereguli în complexul său, a fost arestat pentru 30 de zile. Avocatul său contestă însă decizia care nu e defintivă.



Adelina Elena Ilie, partenera patronului, și Adrian Vitomir Ristin, asociatul său care apărea de drept în acte sunt acum arestați la domiciliu, deși procurorii au cerut și pentru aceștia arestul preventiv.

Cei trei sunt acuzați de ucidere din culpă și distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru în care au murit 8 oameni printre care și copilul patronului. Cornel Dinicu a venit la audieri cu un pantof al fiului său și a susținut de la început până la sfârșit că o mână criminală se află în spatele tragediei.

Această pistă nu o exclud nici procurorii, pe lângă posibilitatea unui accident în care un televizor să fi fost cauza scurtcircuitului care a declanșat incendiul.

PROCURORII NU EXCLUD VARIANTA UNEI MÂINI CRIMINALE

(...) ancheta penală aflată în desfășurare nu exclude niciuna dintre împrejurările care ar fi putut constitui baza izbucnirii incendiului (cauza probabilă a incendiului), în acest sens fiind efectuate acte de urmărire penală care să lămurească împrejurările concrete ce au condus la inițierea procesului de ardere.”

SURSA: documentul procurorilor

Matei, geamănul supraviețuitor din incendiu a povestit minut cu minut ce s-a întâmplat și crede că incendiul a izbucnit de la televizorul folosit de copii pentru jocuri video:

"După strigătele fratelui meu s-a trezit și tatăl meu care a scos-o pe mama mea afară, iar eu m-am dus în cameră și am luat telefonul. Nu puteam respira deloc, era fumul foarte dens. În momentele următoare l-am auzit pe tatăl meu care țipa de neputință, i-am auzit pe Petru și Victor care țipau de durere. Până la ajungerea pompierilor, ferma arde aproximativ jumătate. Pompierii au ajuns la 40 de minute din momentul în care am simțit fumul. Precizez că în timp ce mă aflam în cameră, am sunat la 112 pentru 5-6 secunde, fără să răspundă cineva.", a declarat Matei.

Reprezentanții ISU susțin însă interveniția a avut 13 minute mai târziu după apelul la 112.

Tatăl Ancăi Gavrilă, o tânără handbalistă moartă în incendiul de la Ferma Dacilor, așteaptă dreptate în cazul tragediei: "Ăsta e drumul pe care nu voiam să meargă niciodată fata mea. Mi-e dor de tine și așa va fi tot timpul!".