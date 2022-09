Cei doi pacienți sunt internaţi la ATI, cu o formă severă de boală, cu evoluţie nefavorabilă.

Este vorba despre un bărbat, în vârstă de 71 ani, cu domiciliul şi expunerea în localitatea Gropeni, internat în data de 29 august, şi de o femeie în vârstă de 86 ani, cu domiciliul şi expunerea în municipiu, internată în data de 30 august.

Bărbatul a fost internat în Secţia Medicală a Spitalului Judeţean de Urgenţă şi femeia la Secţia de Boli Infecţioase din cadrul aceleiaşi unităţi medicale. Ambii au fost transferaţi în ATI, cu o formă severă de boală, cu evoluţie nefavorabilă.

"Sunt primele două cazuri de meningită cu virusul West Nile confirmate pe raza judeţului nostru în perioada de supraveghere iunie 2022 până în prezent. Imediat ce instituţia Prefectului Judeţul Brăila a fost informată cu privire la aceste două cazuri, am transmis o informare rapidă către toate UAT-urile de pe raza judeţului, odată cu setul de măsuri aplicabile în astfel de cazuri. Am discutat cu autorităţile publice locale despre situaţia înregistrată şi am primit asigurări că se vor aplica măsurile ce se impun.

Imediat după informare, Primăria Municipiului Brăila a luat toate măsurile necesare limitării răspândirii acestui virus, urmând să demareze rapid acţiuni de dezinsecţie împotriva ţânţarilor. De asemenea, mâine dimineaţă, la prima oră, am convocat şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în vederea aprobării planului de măsuri privind combaterea răspândirii acestui virus", a declarat prefectul judeţului Brăila, Iulian Timofei, potrivit Agerpres.