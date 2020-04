Țăndărei, nou focar de coronavirus! Orașul ar putea intra în carantină totală

Orașul ialomițean Țăndărei ar putea deveni următorul focar de coronavirus din România, după ce peste 20 de persoane au fost depistate pozitiv în ultimele zile și tot mai multe se prezintă la medic având simptome specifice. Cadrele medicale de la spitalul din Țăndărei vorbesc de cel puțin șapte persoane decedate din cauza coronavirusului, deși statisticile arată doar cinci morți în tot județul Ialomița!

Situația s-a agravat la Țăndărei deoarece foarte mulți oameni nu au respectat carantina, spune prefectul județului.

”Faptul că cetățenii din Țăndarei n-au respectat niciun fel de recomandare, nicio interdicție, a dus la situația în care avem decedați. Nici cele mai elementare soluții. În primul rand autoizolarea nu au respectat-o.

A fost și un aflux mare, 800 de perssoane de etnie rromă au venir în această perioadă. Am dispus întrunirea și voi propune carantinarea orașului Țăndărei. Azi va fi transmisă autorităților și, cu siguranță, va ajunge la carantinarea orașului”, a declarat prefectul județului Ialomița, Tonița Manea.

La rândul său, primarul orașului, Toma Nicoleta, a declarat, la Realitatea PLUS, că a aflat din presă de propunerea prefectului de a carantina Tăndărei.

”Eeste o propunere a doameni prefect de care am aflat din presă. Ne conformăm deciziilor luate în comitetul județean pentru situații pe urgență. Datele sunt transmise de către prefectură, noi aflăm multe lucruri doar de la comitestul pentru situații de urgență. În oraș atmosfera este calmă, consider că localnicii respectă măsurile impuse prin ordonanță. Într-adevăr, cu toții suntem bulversați de situație, dar e sub control”, a spus primarul.