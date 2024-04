Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 21, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru infracţiunile de lovire sau alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, precizează sursa menţionată.



"Astăzi, 3 aprilie, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) - Secţia 21 Poliţie au fost sesizaţi, în jurul orei 13,00, cu privire la faptul că un elev din cadrul unei instituţii de învăţământ din Sectorul 6 ar fi fost agresat fizic. La faţa locului s-au deplasat cu operativitate poliţişti din cadrul secţiei, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă, persoana în cauză fiind un elev, în vârstă de 16 ani, potrivit Biroului de presă al DGPMB.



Din primele relatări, conflictul a izbucnit între 4 adolescenți, iar 3 dintre aceștia l-au atacat pe cel de-al patrulea, unui dintre atacatori folosind și o macetă.

Victima a fost transporată la spitalul de copii "Grigore Alexandrescu" pentru a fi operată.

"Este un băiat de 17 ani cu agresiune. A primit un pumn şi am înţeles că pe urmă a fost tăiat cu baioneta la nivelul antebraţului. Are o plagă la nivelul antebraţului, o tăietură. Nu are viaţa în pericol. Nu ştiu cât de profundă este plaga pentru că acum va intra în sala de operaţie", a declarat unul dintre medici.