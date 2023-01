Teodora Ruse

A aflat că are boala Lyme după șase luni de diagnostice greșite! Este povestea Teodorei, o tânără de 27 de ani căreia i s-a spus că are epilepsie, cancer, tumoră pe creier sau chiar că își imaginează o boală pe care nu o are. Nici psihiatrii, nici neurologii nu au avut răspunsuri pentru întrebările sale, astfel că în prezent are un diagnostic, dar nu are tratament.