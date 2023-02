O tanara care ramas in camp, inzapezita, dupa ce masina ei a derapat, s-a confruntat cu o situatie revoltatoatre cand a incercat sa obtina ajutor la 112. Operatoarea i-a cerut sa sune la tractari auto, desi in zona nu era semnal.

Intamplarea a avut loc in noaptea de luni spre marti (13 spre 14 februarie), undeva in jurul orei 22,30. Masina unei tinere din Targu Mures derapeaza si iese de pe carosabil, intre doua localitati muresene, in zona Sarateni. Masina ajunge in camp, impotmolita in zapada, intr-o zona fara semnal GSM.

Dupa incercari nereusite de a urni masina din zapada, tanara recurge la apelul de urgenta 112, singura modalitate de a folosi telefonul mobil. Ii raspunde un dispecer, caruia ii descrie situatia. Ii spune ca se afla in camp, singura, fara nici o casa in apropiere, fara semnal la telefon. Operatorul o intreaba daca sunt victime. Fata spune ca nu, dar insista asupra faptului ca are nevoie de ajutor si il roaga sa anunte alte autoritati care o pot salva din aceasta situatie. Raspunsul operatorului e naucitor: „Nu am cum sa va ajut. Sunati la tractari auto”, relateaza Zi de zi.

Disperata, fata ii repeta ca nu are cum sa foloseasca telefonul mobil, pentru ca nu exista semnal GSM. Operatorul ii spune sa mearga sa caute semnal si isi repeta poezia: „Sunati la tractari”.

Socata de atitudinea dispecerului, tanara insista ca nu are nicio solutie, dar vocea de la 112 are mereu aceeasi replica. In final, tanara isi da seama ca este pe cont propriu, dar mai are puterea sa fie ironica. Ii multumeste operatorului pentru ajutor, iar acesta, culmea, ii raspunde: „Cu placere!”.

Pret de 10-15 minute, tanara sapa cu mainile goale zapada de sub roti, dar nici asa nu reuseste sa urneasca masina.

Ii ramane o ultima solutie. Isi ia inima in dinti si porneste pe frig si pe intuneric, aproape de miezul noptii, catre cea mai apropiata localitate. Desi este constienta ca ar putea fi atacata de caini, instinctul de supravietuire e mai puternic decat frica.

Ajunge dupa o vreme in prima localitate si la a cincea casa are noroc. Oamenii ii sar in ajutor si o ajuta sa scoata masina din zapada, iar tanara poate apoi sa revina la familia ingrijorata de lipsa ei.