Studiul a indicat de asemenea că nivelul concentrației de nicotină și aromele conținute de aceste produse nu reduc viabilitatea celulară în momentul expunerii la utilizarea pliculețelor cu nicotină, raportat la nivelurile de referință

Rezultatele cercetării științifice reconfirmă asumarea obiectivului strategic al BAT de a construi un viitor mai bun – A Better Tomorrow™ - prin intermediul unei lumi fără fum

Trei studii științifice asupra categoriei de produse moderne cu nicotină pentru uz oral – pliculețe cu nicotină din portofoliul BAT – au reconfirmat potențialul de risc redus al produsului, demonstrând totodată că aromele folosite și concentrațiile diferite de nicotină nu reduc viabilitatea celulară în urma utilizării acestor produse, raportat la valorile de referință.

Rezultatele acestei cercetări multianuale derulate în trei faze sunt cele mai recente dintr-o serie de studii asupra produselor moderne cu nicotină pentru uz oral și completează datele existente referitor la impactul utilizării în lumea reală a pliculețelor cu nicotină asupra sănătății.

Utilizarea la scară largă a produselor de tip snus (produs tradițional din tutun pentru uz oral care este considerat o alternativă cu risc redus la fumat) sau a pliculețelor cu nicotină pentru uz oral a ajutat țări precum Suedia să reducă prevalența fumatului de la 16.5% în 2004 la 5.8% în prezent.[1] Acesta este de departe cel mai redus nivel al incidenței fumatului în Uniunea Europeană și printre cele mai scăzute din lume.

Elaine Round, Group Head of Life Sciences în cadrul BAT, a spus: „Dacă ne dorim cu adevărat să construim o lume fără fum, trebuie să ne asigurăm că producem cele mai solide rezultate științifice care demonstrează potențialul de risc redus al produselor pe care le comercializăm.

Această cercetare este un pas major în dezvoltarea categoriei de produse moderne cu nicotină pentru uz oral, care completează seria de date existente conform cărora produse precum Velo pot juca un rol important în crearea de alternative satisfăcătoare și complete la fumat.

Mai mult, rezultatele conform cărora utilizarea anumitor arome și a diferitelor niveluri de concentrație de nicotină nu a determinat creșterea citotoxicității sunt extrem de încurajatoare, în contextul în care acestea sunt atribute de produs care pot contribui la oferirea unei alternative satisfăcătoare fumătorilor adulți.”

Cele trei studii publicate recent privind cercetarea categoriei de produse moderne cu nicotină pentru uz oral au inclus următoarele abordări:

Primul studiu (Bishop et al 2020[2]) a dezvoltat o abordare pentru crearea de extracte de produse din tutun și nicotină pentru testarea in vitro și a evaluat produsul Velo din portofoliul BAT (sub denumirea anterioară de comercializare Lyft) din punct de vedere toxicologic comparativ cu o țigară de referință și cu un produs snus similar. Rezultatele au susținut categoria produselor moderne cu nicotină pentru uz oral și în special Velo ca având un risc redus*

Cel de-al doilea studiu (East et al 2021[3]) a pornit de la abordarea menționată anterior pentru a testa o gamă largă de arome și concentrații de nicotină utilizate în produsul Velo atât în celule pulmonare cultivate, cât și într-un model de celule orale relevante din punct de vedere fiziologic, demonstrând un nivel de toxicitate limitat pentru variantele de produs testate. Acest lucru a evidențiat faptul că aromele studiate și concentrațiile nicotinei nu cresc nivelurile de citotoxicitate în cazul utilizării produselor Velo

Cel de-al treilea studiu (Yu et al 2024[4]) a implicat testarea unei selecții de produse Velo din studiul anterior prin teste tradiționale și moderne pentru a determina deteriorarea și mutațiile ADN-ului și evaluând, de asemenea, gradul de inflamație. Din nou, răspunsurile au fost minime comparativ cu produsul de referință snus, susținând profilul de risc redus* al produsului Velo.

Despre studiile științifice care stau la baza dezvoltării categoriei de pliculețe cu nicotină

Produsele moderne cu nicotină pentru uz oral sunt studiate pe scară largă și considerăm că prezintă un risc redus*, deoarece nivelurile de toxicitate sunt mai reduse comparativ cu snus, un produs tradițional din tutun pentru uz oral care este deja considerat o alternativă cu risc redus la fumat, pe baza a peste 30 de ani de studii epidemiologice.

Studiile chimice de laborator efectuate asupra produselor noastre moderne cu nicotină pentru uz oral arată că acestea produc niveluri substanțial mai reduse de substanțe toxice comparativ cu țigările tradiționale. Testele toxicologice care evaluează efectele biologice ale produselor noastre moderne cu nicotină pentru uz oral asupra celulelor de laborator arată, de asemenea, că acestea au efecte reduse comparativ cu țigările și snusul[5].

Mai mult, în 2021, am publicat rezultate ale unor studii revizuite de experți independenți[6] care sugerează că produsele moderne cu nicotină fără tutun pentru uz oral au un profil toxic comparabil cu produse utilizate în terapia de înlocuire a nicotinei (NRT). Pliculețele cu nicotină studiate s-au dovedit, de asemenea, a avea un profil toxic mult mai redus decât snusul. Pe baza cercetării noastre științifice corelate cu numeroasele cercetări independente cu privire la snus, este de așteptat ca trecerea completă la produsele moderne cu nicotină pentru uz oral incluse în studiile menționate să poată reduce riscurile relative privind dezvoltarea de boli asociate fumatului comparativ cu continuarea fumatului.

* Afirmațiile despre produse cu risc redus se bazează pe ponderea rezultatelor existente și presupun o trecere completă de la fumat la utilizarea acestor produse, care nu sunt lipsite de riscuri și creează dependență.

Despre BAT în România

