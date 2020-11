Tâlhării în serie, comise de un minor de 16 ani. Ce au găsit polițiștii la percheziții

"La aceasta ora, politisti ai Capitalei, mai exact politisti ai Sectiei 21 politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria sectorului 6, pune in aplicare un mandat de perchezitie la o adresa din judetul ilfov intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de talharia calificata. La sediul sectiei de politie urmeaza sa fie condus un barbat banuit de savarsirea a trei infractiuni de talharie calificata. Din cercetari a rezultat presupunerea rezonabila ca la datele de 29 oct si 13 noiembrie anul in curs, prin violenta, barbatul ar fi deposedat 3 persoane de diverse bunuri si valori pe care le aveau asupra lor sau in gestiune", a declarat Ciprian Romănescu - purtător de cuvânt al Poliției Capitalei.