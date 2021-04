realitatea plus

Unii lideri PNL din teritoriu sunt nemulțumiți de faptul că ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, ar fi schimbat Planul Național de Reformă și Reziliență, potrivit Realitatea Plus. Din acest motiv, Comisia Europeană ar fi respins două componente importante: sistemele de irigații și infrastructura rutieră.

In replică, vicepremierul Dan Barna a afirmat că nu este vorba de o modificare făcută fără știința partenerilor și nici nu înseamnă că planul nu mai poate suferi modificări și îmbunătățiri. „Cu cei trei parteneri, am căzut de acord asupra unei forme de propuneri a PNRR cu care colegul nostru Cristian Ghinea a fost la Bruxelles, a discutat acolo cu oficialii europeni, cu comisarii pe acest subiect. Unele dintre teme au fost acceptate. Despre alte teme, Comisia Europeană a spus: ‘Cred că vă sunt necesare, dar nu vă dăm bani din PNRR pentru asta’. Noi avem trei miliarde pentru irigaţii. Au zis că nu este o reformă care ajută la rezilienţă după COVID… Nu e vorba că nu ne dau bani deloc. La unele au zis că e alocarea prea mare şi sunt dispuşi să dea sume mai mici”, a afirmat miercuri seara Dan Barna, la postul public de televiziune.

Potrivit acestuia, o formă finală ar urma să fie supusă aprobării Comisiei Europene în luna mai.

Întrebat despre problemele legate de PNRR, președintele Klaus Iohannnis a afirmat că nu este neapărat vorba de rea voință sau nepricepere, ci de faptul că este o situația nouă, cu care nimeni nu s-a mai confruntat și că lucrurile se reglează din mers.

"Noi am lucrat intens și sub mare presiune să pregătim acest PNRR. Este o noutate pentru toată lumea. Nu a mai existat așa ceva și în acest sens au existat dificultăți. Prima este că se doresc reforme foarte profunde, a doua că se vor în timp foarte scurt, de câțiva ani. Vom îmbunătăți proiectele ca să fie acceptate. Trebuie să înțelegeți că nu numai noi suntem în această situație, ci tot UE. Am convocat luni o întâlnire cu reprezentanții de pe proiecte cu fonduri europene și sunt convins că ele vor fi puse în aplicare", a afirmat președintele.