Anemia, carenţa de minerale sau vitamine din organism, care se manifestă printr-o stare de epuizare: slăbiciune, ameţeală, stări de nervozitate, pierderi de memorie, poate fi corectată şi prin schimbarea regimului de viață într-unul sănătos, nu doar printr-un tratament medicamentos. În cazul formelor grave este nevoie de indicațiile medicilor pentru un anumit tratament. Însă alimentația joacă cel mai important rol în orice situație. Deficitul de vitamina B12 poate provoca anemie, leziuni ale nervilor și poate chiar afecta memoria și produce reducerea atenției. Medicii nu testează în mod obișnuit nivelul de vitamina B12, astfel încât deficitul de vitamina B12 poate trece neobservat. Așa că, prin alimentație, poți rezolva totul.

Ce trebuie să mănânci ca să îți asiguri vitamina B12

Vitamina B12 se găsește în stare naturală doar în surse alimentare de origine animală: carne, pasăre, peste, lapte, brânză, ouă, cereale fortificate, lapte de soia fortificat.

Vitamina B12 este esențială pentru unele dintre cele mai importante funcții ale organismului, cum ar fi formarea celulelor roșii din sânge (eritrocite), sinteză ADN-ului, funcționarea nervilor și menținerea funcției cognitive.

Ce fac vegetarienii și veganii

Așa că vegetarienii și veganii foarte stricți trebuie să ia multivitamine pentru a avea un nivel suficient de B12, pentu că au renunțat la alimentele de origine animală, ce conțin vitamina B12, potrivit medicilor. În cazul în care ai renunțat la toate produsele de origine animală, trebuie să iei în considerare utilizarea cerealelor fortificate sau administrarea unui supliment de vitamina B12. Este deosebit de important că femeile însărcinate vegane și cele care alăptează să discute cu medicul despre aportul adecvat de vitamina B12 atât pentru sănătatea lor, cât și a copiilului. Bebelușii care nu primesc necesarul de vitamina B12 pot dezvoltă deficiență și pot suferi leziuni neurologice permanente.

Superalimentele care combat anemia și pierderile de memorie

Iaurtul

Este o sursă bogată de calciu și vitamina B12. Combinat cu cereale la micul dejin, iaurtul este o gustare sănătoasă. O ceașcă de iaurt grecesc (245 g) aduce 0,9 mcg de vitamina B12, adică 15% din necesarul zilnic.

Pătrunjelul

Pătrunjelul este bogat în fier, vitaminele A, B, C şi K, aminoacizi, acid folic şi în betacaroten. Conţine şi alte vitamine şi minerale esenţiale atât pentru tratarea anemiei şi pentru întărirea sistemului imunitar. Astfel, un suc de pătrunjel zilnic sau adăugat în mâncare e ideal. Întăritor natural al sistemului imunitar, bun stimulent al sistemului nervos, antiinfecţios, vasodilatator, bun renegerator capilar.

Morcovul

Este leguma cu puteri vindecătoare și un aliment-medicament. Betacarotenul şi alţi nutrienţi susţin metabolismul, cresc nivelul hemoglobinei şi imbunătăţesc sistemul imunitar. Are un nivel ridicat de vitamine şi minerale - potasiu, calciu şi magneziu, vitamina C, vitamine din grupa B, cu proprietăţi calmante şi regenerante. În anemie este indicat să bei suc de morcovi în fiecare zi şi să mănânci morcovi cruzi între mese sau combinat cu alte legume, sub formă de salată.

Ouăle

Sunt extrem de hrănitoare. Încearcă să le consumi mai degrabă fierte, în salate, decât prăjite, pentru a ține sub control colesterolul. Pe lângă vitamina B12, ouăle conțin și vitamina D, care ajută organismul să asimileze calciul.

Sfecla roşie

Este un adevărat miracol pentru organism. Poate fi consumată în oţet, proaspătă sau coaptă, este un superaliment nutritiv cu multe beneficii pentru sănătate. Vitaminele A, C, complexul B, sulful, sodiul, calciul, fierul, iodul, potasiul şi antioxidanţii din sfecla roşie ajută la tratarea mai multor afecţiuni. Este foarte indicată în anemie. O cură de sfeclă roşie: 450 ml de suc de sfeclă, ţelină şi morcov, zilnic, pe o perioadă de 60 de zile, urmată de 15 zile de pauză, apoi se poate relua.

Fructele de mare

Creveții, scoicile, midiile și stridiile sunt o sursă foarte bună de vitamina B12.

Peștele

Somonul și păstrăvul sunt pe primul loc la conținutul de vitamina B12. Consumul de pește ajută la funcționarea optimă a creierului și previne inflamațiile prin grăsimile Omega 3. Aproximativ 200 de grame de somon proaspăt conține nu mai puțin de 6,4 mcg de vitamina B12, adică 107% din doza zilnică recomandată.

Carnea de pui și vită

Ambele tipuri de carne conțin destulă vitamina B12 pentru a ajuta la buna funcționare a organismului. În plus, ficatul de vită este extrem de eficient în dietele persoanelor anemice sau ale persoanelor de peste 60 de ani, care se pot confrunta cu deficiențe ale vitaminei B12.

Bananele

Bananele alungă ameţeala, sunt o sursă excelentă de potasiu, magneziu, fosfor, fier şi proteine. Consumul regulat de banane reduce cele mai frecvente simptome ale anemiei: oboseala, ameţeala şi amorţeala. Pot fi consumate la micul dejun şi între mese sau folosite pentru un shake din banane şi lapte. Un singur fruct are 400 de miligrame din această substanţă necesară bunei funcţionări a sistemului nervos, a muşhilor şi menţinerii unui nivel corect al fluidelor din organism.

Care este doza zilnică recomandată de B12: 2,4 micrograme pentru majoritatea adultilor. Exista si categorii de persoane care au nevoie de o doza putin mai mare.

Cum îți dai seama că ai deficit de vitamina B12 - Simptome

Corpul uman stochează în ficat timp de mai mulți ani vitamina B12, astfel că nivelurile scăzute sunt rare. Scăderea nivelului de vitamina B12 este mai frecventă la persoanele vârstnice, persoanele infectate cu HIV și la persoanele vegane.

Deficitul de vitamina B12 poate rămâne neobservat deoarece multe dintre simptome - oboseală, slăbiciune, constipație, pierderea poftei de mâncare și scăderea în greutate – se aseamănă cu simptomele unor boli minore sau afecțiuni cronice. Alte simptome ale deficienței B12, cum ar fi amorțeală și furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor, sunt, de asemenea, frecvente la persoanele cu diabet zaharat și hernie de disc cervicală, potrivit medicilor.