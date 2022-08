Gaura neagră din centrul roiului de galaxii Perseus a fost asociată cu un sunet încă din 2003. Astronomii au descoperit că valurile de presiune emise de gaura neagră provoacă unde în gazul fierbinte al roiului, care nu pot fi auzite de oameni, decât cu mici modificări.

Sunetul a fost editat astfel încât să poată fi receptat de simțul auditiv al omului. Astfel, oamenii de știință au demontat mitul potrivit căruia în spațiu nu există sunet.

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e