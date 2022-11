În plină criză, parlamentarii români au început deja să-și ia cadouri: își majorează salariile și își cumpără mașini de lux. În plus, deputații își cumpără o mașină de numărat bani. Totul trebuie să vină până pe 20 decembrie, înainte de Crăciun, pentru a intra în noul an ca noul an săsă îi prindă Revelionul înnoiți.