Banii din bugetul spitalului care deserveste milioane de români din două sectare ale Bucureștiului și care se afla în centrul unui nou scandal dupa decesele suspecte de la Terapie Intensiva, se duc disproporționat.

Pentru medicamente si hrana pacientilor se aloca sume ridicol de mici, in schimb trei sferturi din buget se duc pe salariile angajatilor. Sa vedem cum se impart banii: 7.8 milioane de lei pe medicamente, 1.15 milioane de lei pe hrană, 5.38 milioane pe materiale sanitare si 3,1 milioane de lei pentru analize.

Pe pagina de prezentare a spitalului se sustine ca ar interna 25.000 de pacienți pe an și ar ingriji un număr dublu de persoane, deci medicamentele ar costa, in media, aproximativ 200 de lei/ persoana.

Spitalul mai detine 500 de paturi pentru internare si 25 de paturi pentru internare la ATI. 650 de cadre medicale lucrează în spital, in acest moment, iar din bugetul total de 231 de milioane de lei, peste 166 de milioane de lei, reprezinta salariile angajaților, adica aproape 75%!

Desi legea obliga publicarea periodica a listei cu salarii, acest lucru nu s-a mai intimplat din 2020. Asta in conditiile in care medicii care conduc spitalul Sf. Pantelimon, unde 17 pacienti au murit in condiții dubioase, in doar citeva zile, au averi uriase: masini de lux si conturi impresionante.

BANII CHELTUIȚI DE SPITALUL GROAZEI PE MEDICAMENTE ȘI HRANĂ



7,8 milioane de lei - medicamente

1,15 milioane de lei - hrană

5,38 milioane de lei - materiale sanitare

3,1 milioane de lei - analize



Sursa: buget spital 2024



CÂȚI OAMENI SUNT TRATAȚI ÎN SPITALUL SFÂNTUL PANTELIMON



25 de mii de pacienți internați

50 de mii de pacienți tratați

500 de paturi pentru internare

25 de paturi pentru ATI

650 de cadre medicale lucrează în spital



Sursa: Spitalul Sf. Pantelimon