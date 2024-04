„Anul trecut la sfarsitul lunii noiembrie cand mi-a fost recomandat sa o internez pe mama mea la acest spital, la Sfantul Pantelimon pentru niste analize, pentru un CT. Persoana care m-a trimis acolo mi-a spus sa pun in plicul cu acte 250 de lei. Eu am zis, mama e asigurata, na la stat nu are rost, nu vad de ce

M-am dus acolo cu mama asa cum mi s-a spus seara la ora 9 pentru ca era de garda aceasta doctorita generalista. Am ajuns acolo, au preluat-o, m-au intrebat ce lucrez. mi-a spus sa astept in masina.

Ajung acasa eu stand destul de aproape. Cum am ajuns acasa, am primit telefon de la persoana care ma trimisese si imi spune sa nu uitati sa trimiteti bani in plic.

La ora 1 noaptea primesc mesaj de la doctorita respectivă. Ma duc acolo, zice e grav. Ma baga pe undeva pe la niste usi care dadeau in biroul dumneai: „Are cancer in metastaza”

Cum sunt vopsiți puii în fabrică. VIDEO cu procesul prin care suntem păcăliți să cumpărăm „bio”

Am zis ce facem si a zis ca trebuie operata. Si, zic, cat costa? Mama e asigurata, nu costa nimic. Si s-a dat pe spate si a zis ee,ee, haide veniti cu ea ca o operam.

Vreau sa va arat pe foile de analize ce scria de fapt. Este staza stercolara difuza care nu inseamna nicidecum cancer sau metastaza”, a povestit bărbatul pe TikTok.