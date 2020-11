Studenți români, idei câștigătoare. Andrei Zamfira, proiect inovator pentru dezvoltatorii imobiliari din București

Piața imobiliară din Capitală e în continuă creștere, așa că ideea colegului nostru vine în ajutorul tuturor dezvoltatorilor. Cum?

"Am reușit să combinăm cele mai bune tehnologii și cele mai avansate tehnologii de pe piață. Am combinat hârtile 3D cu modelele lor de clădiri 3D și am reușit să dezvoltăm un produs care ajută dezvoltatorii imobiliari sau firmele care își doresc să înceapă un nou proiect. Oferim un scor fiecărui teren în parte, în funcție de cerințele clientului", spune Costin-Andrei Zamfira.

Pentru fiecare teren scos la vânzare sunt evidențiați indicatori cheie, printre care traficul din zonă, gradul de poluare, dar și disponibilitatea locurilor de parcare.

"Am fost surprinși pentru că și celelalte proiecte au fost interesante însă, cum au spus și prezentatorii, noi am reușit să ne evidențiem puțin mai mult față de restul participanților", mai spune Andrei Zamfifa.

Nu e singurul concurs câștigat de Andrei. Acum doi ani, el a mai dezvoltat un proiect „business to business” în care algoritmi artificiali preziceau acțiunile de la bursă.

Acum, împreună cu echipa sa, Andrei a participat la Ediția a cincea a evenimentului Hackathon, și, deloc surprinzător, a câștigat primul loc cu o idee care poate inova lumea imobiliară.