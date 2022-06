Întrebat despre plecările din USR în noul partid REPER al lui Dacian Cioloș, Stelian Ion nu a dorit să comenteze motivele acestora, însă a precizat că în partid „nimeni nu este de neînlocuit”.

„Cred că este firesc să răspundă cine a hotărât să plece din USR. Nu am de comentat. Personal, imi pare rau că au ales să plece. Consider ca nu au motive suficiente să plece, puteau continua, puteau rămâne alături de noi să întârim opoziția, partidul pro-european, partidul pro-reforma în România, care are cele mai mari sanse pentru viitor. Cred că a fost o decizie pripită, greșită”, a declarat Stelian Ion, miercuri seară, invitat la Legile Puterii, cu Alexandra Păcuraru.

„Nu vreau sa comentez alte aspecte pentru ca mi se par secundare și neimportante”, a mai spus Stelian Ion legat de informațiile apărute în presă despre cotizațiile neplătite ale lui Dacian Cioloș și ale celro patru europarlamentari care au plecat din USR. Președintele interimar al USR a susținut că fostul lider al partidului și cei 4 europarlamentari ar avea restanța de 30.000 de euro la partid.

Întrebat despre consilierii lui Dacian Cioloș care ar fi fost angajați la ROMATSA, dar și despre un posibilă intrare pe scena politică a Laurei Codruța Kovesi în noul partid REPER, Stelian Ion a spus că „sunt speculatii. Sunt foștii noștri colegi cu care am fost și în Guvern, nu aș putea să vorbesc de rău despre ei.

Deși în momentul in care au plecat au fost niste atacuri pe care le consider incorecte, pentru ca am participat la campanii impreuna, am construit, și, daca au hotărât să plece, se putea face elegant, nu regizat, să plece un parlamentar pe zi ca sa mărească impactul artistic”.

„Partidul USR nu e construit pe persoana fizica, nimeni, absolut nimeni din USR nu este indispensabil. Nu vreau sa minimalizez valoarea celor care au plecat. nu e de neinlocuit. Partidul va supravietui indiferent ca voi pleca eu, altcineva, că au plecat cei de acum”, a mai punctat Stelian Ion, invitat la Legile Puterii, cu Alexandra Păcuraru.

Miercuri, alți doi parlamentari și-au anunțat demisia din USR și înscrierea în noul partid REPER al lui Dacian Cioloș.