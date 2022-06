"Astăzi mi-am depus demisia din USR şi voi activa ca parlamentar neafiliat. Scopul meu şi al colegilor mei a fost şi rămâne reforma reală a acestui stat confiscat de către grupurile de interese. Din păcate, formarea unor "echipe" închise, atât la nivelul Biroului Naţional, cât şi în Biroul Judeţean, a transformat orice propunere sau sesizare venită din partea noastră în maculatură. Personal, nu am primit vreun răspuns la zecile de adrese înaintate forurilor executive ale formaţiunii politice în care am activat. Astfel, am înţeles faptul că pentru ei contează doar menţinerea funcţiei în partid, în perspectiva viitoarelor alegeri, bazându-se pe organizaţii judeţene aservite, care livrează voturile necesare la alegerile interne, având ca şi consecinţă îndepărtarea multor resurse umane valoroase", a scris Lóránt-Zoltan Sas, printre altele, pe pagina sa de Facebook.

„Am ales să mă alătur proiectului REPER, pentru a construi, alături de colegii mei, un partid modern, democratic și pro-european. Suntem datori să recâștigăm încrederea cetățenilor în clasa politică, să muncim în interesul societății, să elaborăm și să amendăm legi care să le aducă certitudinea unui trai mai bun și speranța că următoarele generații vor găsi acele argumente pentru a nu emigra, pentru a-și duce o existență decentă în țara în care s-au născut. O opoziție constructivă, alături de voci marcante din cadrul societății civile, sau implicarea specialiștilor în deciziile politice, sunt repere care pot risipi această stare de lehamite a electoratului. Îmi doresc să ni se alăture, în acest proiect, cât mai mulți oameni de valoare!”, a mai precizat Lorant Sas.

Lorant Sas este al patrulea parlamentar care pleacă din USR după demisia lui Dacian Cioloș și formarea noului partid REPER.

Senatorul USR Dragoș Popescu a demisionat și el miercuri din USR.

“Vreau să contribui la proiectul politic REPER cu încredere într-un leadership bazat pe profesionalism și spirit de echipă. Scopul meu rămâne construirea unei Românii mai bune pentru noi și generațiile ce vor urma. Voi continua să lucrez pe problemele care m-au preocupat și în această primă jumătate a mandatului de senator: calitatea mediului, accesibilizarea și transparentizarea datelor publice, reforma instituțională, cu angrenarea în procesele de decizie și de elaborare a politicilor publice a societății civile, a experților și a mediului de afaceri”, a scris senatorul Dragoș Popescu în mesajul postat pe Facebook

Preşedintele interimar al USR, Cătălin Drulă, a anunțat recent că se așteaptă la plecarea unui număr de 11 parlamentari la noua formațiune a lui Dacian Cioloș - REPER.

Primii care și-au anunțat intrarea în noul partid al lui Cioloș au fost deputatul Alin Prunean și Cristina Rizea.

Prunean şi-a anunţat marți retragerea din grupul parlamentar al USR şi demisia din partid, iar luni, deputatul Cristina Rizea a făcut acelaşi anunţ.