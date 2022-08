Bombardamentul a lovit o stație de transport public unde se adunaseră oameni, a scris guvernatorul Pavlo Kirilenko pe Telegram. Trei copii se numără printre răniți, a precizat el, potrivit The Guardian.

Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean, a declarat că atacul a fost „un alt act terorist” al Rusiei și a repetat apelurile sale pentru ca alte națiuni să declare Rusia drept stat sponsor al terorismului, o măsură care ar atrage sancțiuni suplimentare asupra Moscovei.

Eight people were killed and four were wounded in Russian artillery #shelling in the eastern Ukrainian town of Toretsk in #Donetsk region on Thursday.https://t.co/0zS6f315aG