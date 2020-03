Măsuri extreme, în România. Ministrul de Interne, apel către românii din Diaspora

Iata principalele declaratii:

Marcel Vela

Arafat si Despescu fac parte din grupul de decizii la nivelul MAI, cel care decide si propune masurile pe care le vom lua.

Am decis sa propunem CNSU evaluarea unor masuri, astfel incat am emis ordin de comandant, ordin al ministrului MAI sau ordonanta militara.

Decizii:

Se suspenda activitatea de servire si consum a produselor alimentare si a bauturilor alcoolice si nonalcoolice ale localurilor si restaurantelor.

Suspendarea activitatilor culturale, religioase, sportive, tratament balnear si ingrijire personala in spatii inchise.

Interzice organizarea si desfasurarea oricarui eveniment cu peste 100 de persoane in spatii deschise.

Toți conducătorii autovehiculelor de transport marfa cu capacitate mai mare de 3,5 tone au obligatia ca la trecerea granitei sa aiba mijloace de protectie: dezinfectant, manuși.

Cei care sosesc din zone rosii sau galbene nu se supun masurilor de carantina daca la granita nu manifesta simptome.

Cu privire la export: Ansamblele și subansamblele echipamentelor medicale fabricate în România pentru beneficiari din afară nu fac obiectul restricțiilor la export.

Se suspenda toate zborurile spre Spania si din Spania catre Romania, pentru 14 zile, din 18 martie, ora 18:00, ora Romaniei.

Am prelungit măsura suspendării zborurilor spre și din Italia pentru 14 zile, din 23 martie.

Aceste masuri nu se aplica zborurilor efectuate cu aeronave de stat, transport marfa, corespondenta, umanitare, aterizari tehnice, necomerciale sau de urgenta.

Am emis un ordin al ministrului: pe durata starii de urgenta, politia romana, politia nationala va conduce operational prin inspectoratele judetele politia locala care functioneaza pe raza de competenta.

Raed Arafat:

Am emis ieri si azi a avizat ministrul mai multe ordice care privesc urmatoarele aspecte:

Masuri de redistribuire a rezidentilor in regimm de voluntariat in caz de necesitate. Rezidentii in medicina interna si de familie intrerup activitatea si se prezinta in vederea repartizarii pentru a sprijinii directiile de sanatate publica.

La nivelul fiecarui centru medical vor fi recrutati studenti pentru a sprijini activitatii din camerele de garda.

Au fost instalate 162 de corturi speciale pentru triajiul medical. Astfel de corturi mai sunt si in fata unor spitale unde au fost instalate pentru separarea fluxurilor pentru cei care vin pentru alte motive decat cele respiratorii.

A fost activat Centru National de conducere si coordonare a interventiei. De maine, va coordona toate centrele judetene care sunt activate. Va fi la dispozitia MAI pentru toate ioperatiunile de coordonare in aceasta situatie.

In tara exista 217 cazuri confirmate de infectie cu coronavirus, 3373 de persoane in carantina si 18.965 de izolati la domiciliu.

Urmeaza sa se emita si alte ordine si dispozitii.

Marcel Vela:

De fiecare data cand vom lua decizii le vom aduce la cunostinta dvs. in cel mai scurt timp. Toate masurile luate sunt in scopul prevenirii eficiente in cazul raspandirii coronavirus. NU suntem in situatia in care sa inchidem orase sau sa rationalizam alimente. Sunt fake-news-uri.

Planul de masuri al MAI se va aplica gradual. Vreau sa transmit romanilor sa nu cada prada informatiilor false, sa fie puternici si lucizi. Noi suntem la datorie intr-in parteneriat corect cu toate institutiile.

Fac un apel catre fratii din Diaspora: nu e bine pentru compatriotii nostri din tara sa veniti acum acasa. Veti intra direct in carantina sau in izolare la domiciliu. Fac un apel la maturitate. Trebuie sa avem cu totii grija de copiii, parintii si bunicii nostri acum mai mult ca niciodata.

Toti, impreuna cu echipele care sunt zi de zi in frontiera, orase, comune si Bucuresti, apelul nostru e simplu: respectati sfatul medicilor si masurile personale de autoprotectie si siguranta.