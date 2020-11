Spovedania lui Cristian Rizea: Ciutacu, unul dintre acoperiții din presă

Bogdan Muzgoci: E cineva care ar putea umbri pe domnul Nistorescu in aceasta dezvaluire sau pe domnul Cristoiu? Ma gandesc ca e destul de greu

Cristian Rizea: Haideti sa-l devoalam, ca nu avem ce sa facem. Am dat cateva detalii pe site-ul meu, pe spovedanialuirizea.com. Eu l-am devoalat pe acolo, il cunosc foarte bine..a fost la botezul fiului meu. Amator de petreceri, de sprituri cu Dragos Dobrescu, cu Codrut Marta si cu Ilan S. Si era un mare amator de restaurante de lux in Monte Carlo, dar pe banii smecherilor pe care i-am nominalizat mai devreme, daca va veti duce cu poza lui in rest din monte carlo. Acolo ii placea lui foarte mult ca era cu vinul rosu, cu fripurile, restaurant de top. Proprietarul imi e prieten si detine inca 2 locatii in Monaco. O sa intelegeti: este ziaristul care in fata mea la Teresa…situat pe cea mai scumpa strada din lume, din punctul meu de vedere, al metrului patrat. Cat costa acolo sa-ti cumperi sau sa-ti inchiriezi, este in zona de plaja. La Monaco au loc niste lucrari, acolo se extinde in mare. Mi-am facut la Chisinau vacantele in ultimii, ani dar sunt informat ca am destui prieteni acolo. Intru cu ei in discutii, omul in fata mea, Dobrescu, ii dadea bani pentru shopping in Monaco, sa-si faca omul cumparaturile.

Iar in vila lui Dobrescu, pentru ca Dobrescu mai avea o vila inchiriata fata de apartament. El a fost primul roman din Monaco care si a cumparat un apartament cu 3 camere. A platit pe el, o sa stati pe scaune, va rog. 7 milioane de euro. L-a luat cu greu, pentru ca acolo nu oricine poate sa cumpere. Acolo trebuie sa fii prieten cu familia Pastor, care este apropiata principatului si printului casei regale. Doar ei construiesc in Monaco si daca nu ai o relatie cu ei sa-ti dea ok sa cumperi. Nu ei doar inchiriaza, oamenii au bani foarte multi.

A.A:Deci si acolo exista niste restrictii, Exista niste baieti care controleaza..

C.R. Exact. Unii o fac cu retinere, unii o fac asa inteligent. Taranusii nostri din Romanica au bagat mana in buzunare, au condamnat oameni, le-au luat libertatea unora, chiar viata ca sa le ia afacerile.

A.A. Le-au bagat mana in buzunarele oamenilor de rand, despre astea este vorba.

C.R. In buzunarele bugetului.

A.A. Da, nu ne mai tine in tensiune, spune ne despre cine este vorba.

C.R E vorba de unul care tot asa o face in fiecare seara, vrea el sa dea ora exacta in presa si la combinatii cu Elena Istode si cu Cristoiu. La acel scenariu a fost complice cu mine si cu Ion Cristoiu. E vorba, stimati romani, de VICTOR CIUTACU .

AA: Am ramas fara vorbe, pentru ca eu il cunosc pe Victor de foarte multi ani. Este un jurnalist foarte bun si este unul dintre cei mai aprigi luptatori in presa. Nu m-as fi gandit la asa ceva. Dar de ce spui ca a fost complice cu tine la acel moment cu pozele?

CR: A stiut tot timpul scenariul. Pai a mintit si el in continuare. Nu stiti ca ne-a invitat, pe mine prin telefon, domnul Cristoiu a fost in studiu, daca nu ma insel. Totul a fost organizat acolo cu el. Cand am devoalat pozele cu Elena Istode la Monaco, Cristoiu a spus ’’da, domnule, le-am primit, Ciutacu mama ce bomba a primit domnul Cristoiu, sa-l sunam pe domnul CR sa vedem’’. Totul a fost o regie pentru romani! Trebuie sa spunem adevarul! Si sper sa iasa pe post si sa spuna adevarul! Si o sa va zic eu multe despre domnul Ciutacu!

AA: Va trebui sa aduci probe pentru ca …

CR: Il cunosc pe domnul Ciutacu…

AA: Este un jurnalist remarcabil Victor Ciutacu si va trebui sa aduci …

CR: Bineinteles! Sa ma dea in judecata, Anca! Sa intre in direct cu mine sa imi spuna ca nu este adevarat, sa aiba tupeul asta. Pentru ca eu il cunosc de cand baga mana la spagi, cand era consilierul lui Ovidiu Musetescu la APAPS. Eu am fost cu un om de afaceri care a preluat doua societati din Brasov, privatizate, iar domnul Ciutacu era la primire, ca domnul Musetescu nu putea. Ne punea o instalatie de bruiaj, cand mergeam in sala lui ca sa nu se auda, ca stiti ca atunci Adrian Nastase controla tot. Iar ca sa-ti iei o spaga, tu ca sef al Oficiilor de Privatizare in Romania, fara sa stie seful, ca sa iti ramana si tie ceva.

AA: Poate ca intr-o zi e interesanta o discutie cum de sunt, de cand sunt originile Statului Paralel, ca pare cumva ca vine cu mult dinainte fata de perioada de care povestesti tu. Cred ca e o discutie interesanta, dar n-o s-o facem azi.

CR: As vrea sa completez si sa le dau romanilor un dosar sau chiar doua. Dupa aceea, pe domnul Ciutacu l-am regasit consilier al domnul Codrut Seres. Ati uitat? L-au acuzat unii tot pe niste privatizari, ca dansul e tot mereu la primire in spate, stiti ca domnul titular nu poate sa ia, ca omul e de fatada semneaza si el e in spate cu banii negri, cu combinatia. La Ministerul Economiei

AA: In afara de vorbele tale sa stii ca eu nu am niciun fel de probe si sa stii ca eu sunt obligata sa te intreb …

CR: Dar fisa, dar CV-ul domnul Ciutacu stau marturie. Orice roman poate sa verifice informatiile pe care le dau eu azi doar accesand google-ul. Insa inca o problema pe care domnul Ciutacu o are si asta il doare mult de tot si asta stiti de ce. Ca sistemul in moemntul in care nu mai executa, cu asta il au ei la mana acum s-au prescris de pe vremea lui Musetescu si Seres. Ei au o problema mare pentru ca domnul Ciutacu a fost tot asa de pe vremea domnul Seres, ca atunci s-au mai facut niste combinatii bune, fratii Iancu, celebrii fratii Iancuc - RAFO Onesti. Va spune ceva? Va spun eu!

Domnul Ciutacu, daca legea era aplicata ca si pentru fratii Iancu, ca si pentru domnul Margarit - asociatul fratilor Iancu, domnul Ciutacu trebuia sa stea 10 ani in puscarie. O spun clar, categoric!

AA: Aveti probe? Ai probe pentru aceasta afirmatie?

CR: Pai am probe vizitele pe care domnul Ciutacu le-a facut periodic la penitenciarul …

AA: Faptul ca se intalneste cu cineva si ca a avut o relatie de prietenie si ulterior ca a tinut legatura cu persoana respectiva nu reprezinta o proba.

CR: Toata lumea, toti cunoscatorii stiu relatia pe care acest individ o are si a avut-o cu fratii Iancu si cu Margarit. Tremura de frica sa nu vorbeasca de el! Credeti-ma! I-a vizitat mereu la penitenciar, sa ii bage in seama sa asta. Omul e la mana lor! Aia daca vorbesc, l-au luat! Ei stiu, sistemul stie tot! Pentru ca a cazut pe intercepentruari! Hai sa o spun si p-asta, Anca! Vor probe romanii? Faceti adresa la SRI! A cazut pe interceptari domnul Ciutacu sau nu in dosarul fratilor Iancu?