„Începând de astăzi s-a redeschis Sistemul medical modular de izolare şi tratament (SMMIT) Timişoara amplasat pe Stadionul CFR din Timişoara, care funcţionează ca şi secţie externă de boli infecţioase a Spitalului Clinic Militar de Urgenţă ”Dr. Victor Popescu” Timişoara, asigurând asistenţă medicală şi tratament persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2. În contextul creşterii constante a numărului de cazuri şi a numărului de persoane ce necesită spitalizare, s-a procedat la reoperaţionalizarea acestui spital modular, fiind operaţionalizate începând de astăzi cele 10 paturi în cadrul secţiei ATI şi 10 paturi pe secţia infecţioase, paturi non ATI. În funcţie de evoluţia pandemiei şi de necesarul de paturi în spitale, SMMIT va reoperaţionaliza şi alte paturi non ATI, la nevoie putând să fie operaţionalizate toate cele 54 de paturi non ATI existente”, a scris, pe pagina sa de Facebook, prefectul judeţului Timiş, Zoltan Nemeth.

În cadrul acestui spital funcţionează şi un centru de vaccinare.

În judeţul Timiş, rata de infectare cu SARS CoV-2 este de 0,34 cazuri la o mie de locuitori, iar în Timişoara este 0,39. Numai în ultimele 24 de ore, potrivit ultimei raportări, în judeţul Timiş au fost depistate 49 de noi cazuri de COVID-19. În spitale sunt internate 72 de persoane cu COVID-19, iar 17 bolnavi sunt internati in sectiile ATI.