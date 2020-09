Spitalul Județean din Timișoara devine unitate medicală suport COVID

Managerul spune că aici vor putea fi aduse și cazuri grave, cu patologie Covid-19.

„Pentru a ne putea ajuta cât mai mult colegii din Județ care au făcut o treabă minunată până acum, noi, Spitalul Județean din Timișoara, am cerut să fim incluși ca Spital Suport Covid-19. De săptămâna aceasta este oficial, am fost incluși în ordinul ministrului Sănătății nr. 555/2020 ca spital de ultima linie pentru județul Timiș. Vom continua să facem ceea ce am făcut și până acum, și anume să oferim tratament tuturor celor care ni se adresează, în special cazurilor cele mai grave, indiferent dacă sunt pozitivi sau nu, dacă necesită suport ATI sau nu, dacă necesită intervenții chirurgicale complexe sau nu. Vom continua să testăm în masă, să ne protejăm și să vă protejăm. Vom continua să ne îmbunătățim, pentru că suntem în slujba dumneavoastră și această e datoria noastră. Includerea în ordin ne va ajuta – vom putea avea o colaborare și mai strânsă cu colegii de la Spitalul Clinic De Boli Infecțioase Și Pneumoftiziologie Timișoara “Victor Babeș”, spre exemplu, astfel încât pacienții cu forme severe, de ATI, care suferă doar de Covid-19, fără alte patologii severe, să fie direcționați spre noi. Până acum puteam primi doar pacienți cu alte patologii severe care erau infectați cu Covid-19”, a scris Raul Pătrașcu pe contul său de Facebook.