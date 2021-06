„În contextul scăderii numărului de pacienţi diagnosticaţi cu virusul SARS-CoV-2 şi internaţi pe secţiile COVID-19 ale spitalului am decis să revenim la structura iniţială şi să redeschidem Secţia de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, care este una dintre secţiile cu adresabilitate ridicată. Ne bucurăm că de astăzi putem oferi, din nou, servicii de recuperare pentru cetăţenii care necesită acest tip de proceduri medicale”, a declarat, într-o conferinţă de presă, managerul spitalului Florina Ionescu.



La începutul pandemiei, când secţia a devenit COVID-19, au avut loc lucrări de reabilitare şi de dotare a paturilor cu prize de oxigen.



„După un an greu, marcat de pandemia COVID-19, redeschidem porţile Secţiei de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie. Înainte de reluarea activităţii, secţia a fost dezinfectată şi au avut loc lucrări de igienizare. De astăzi îi aşteptăm cu drag pe toţi arădenii care necesită servicii în vederea recuperării medicale cu privire la patologia neuromioartrokinetică, patologie care actualmente are un impact major asupra calităţii vieţii. Baza de tratament este dotată cu aparatură performantă, inovativă, parte din ea cumpărată chiar înainte de pandemie”, a declarat dr. Laura Nicolescu, medic-şef Secţie Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie.



Pacienţii internaţi miercuri au participat deja la primele şedinţe de tratament.



În ultima perioadă, în judeţul Arad au fost confirmate zilnic doar câteva cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, iar în ultimele 24 de ore, autorităţile au raportat trei infectări.