Lavric a precizat că a fost și el la protestele din Capitală împotriva restricțiilor, dar că a purtat mască.

”Această stare de surescitare, care ieri a atins paroxismul, este cauzată de starea din ultimul an. Am fost și eu la protest, am purtat mască.

Statistic, cifra de 23.000 de decese cauzate de Covid-19 este umflată, falsă. Singurul mod în care poți depista cauza decesului este autopsia. La noi, medicii au fost împiedicați să le facă pentru a găsi cauza adevărată a bolii”, a spus Lavric.

Ce vor protestatarii anti-Covid. Pompiliu Diplan, lider al manifestanților: ”Masca este o regulă antinațională!”

Liderul senatorilor AUR a condamnat violențele de la proteste, susținând că acestea sunt cauzate de ”sărăcie și nemulțumire.”

”Din păcate, există o categorie de românași puși pe harță care au impresia că nu se pot afirma decât cu scandal și bătaie.

Nu este nimeni în spatele acestor violențe - sărăcia, nemulțumirea și surescitarea adunată în ultimul an”, a mai spus Lavric.

Citește și: ”VIDEO + FOTO Noi proteste anti-restricții în Capitală. UPDATE: Manifestanții au pornit în marș către Palatul Cotroceni”