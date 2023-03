Ministrul Transporturilor spune că el nu se dă cu barca pe canal și că așteaptă să aibă loc o întâlnire între autoritățile române și cele ucrainene.

Sorin Grindeanu susține că, atunci când a acuzat Ucraina că a adâncit canalul Bîstroe fără acordul părții române, s-a bazat pe rapoartele făcute de Ministerul de Interne.

"Eu nici nu am mers cu barca să ma dau pe Bîstroe sau pe Chilia. Eu am avut în față anumite rapoarte date de către structuri care nu țin de Ministerul Transporturilor, în speță, de ministerul de Interne. Singura notificare primită la Ministerul Transporturilor este o notificare pentru o lucrare de lărgire în portul Izmail, de adâncire pe 460 de metri, la care am dat aviz negativ", a spus Sorin Grindeanu.