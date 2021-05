„Partidul nu a avut niciun rol în noul job. Am înţeles că guvernatorul, şi am văzut explicaţiile, guvernatorul a considerat că are nevoie de experienţa, expertiza Vioricăi Dăncilă nu ca PSD-ist. Nu s-a dus PSD-ul ”Vă rugăm...”, nu există aşa ceva, e o chestiune în care PSD-ul nu are vreo….”, a declarat duminică prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la un post TV.

Declarația fostului premier vine după ce consilierul guvernatorului Mugur Isărescu a anunțat că Viorica Dăncilă va lucra în cadrul Biroului Economie Verde, unul din cele cinci departamente care formează Comitetul de trecere la moneda Euro la Banca Națională. Dăncilă este deja angajată din 15 mai în urma unui concurs de dosare.

„BNR hotărăşte dincolo de ce vrea PSD, PNL, USR. E treaba Băncii Naţionale, de aia e independentă. Abordarea noastră legată de loc şi de ce spuneţi dumneavoastră în toamna anului trecut a fost următoarea. Organizaţiile judeţene decid şi vin cu propunerile pe care noi marea majoritate a cazurilor le-am acceptat. Am avut menţiuni sau scoateri de pe listă şi incursiuni pe listele pe care le propuneau cei din judeţe doar atunci - şi au fost câteva cazuri - când cei care erau propuşi avea anumite semne de întrebare legate de integritate. Trebuia să meargă în Teleorman sau de unde era membru, cred că în Teleorman, să îşi depună candidatura, colegii noştri de acolo să voteze”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Citește și MUTARE neașteptată a lui Mugur Isărescu! Viorica Dăncilă - CONSULTANT de strategie la vârful Băncii Naționale