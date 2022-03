„În cadrul ședinței de guvern de astăzi, am modificat Legea Achizițiilor Publice și a Procedurilor de Eliberare a Avizelor. În domeniul infrastructurii de transport, cu toții am realizat că statul român avea nevoie de o reașezare a cadrului legislativ. Am lucrat în aceste săptămâni cu colegii din Ministerul Transportilor la un pachet de modernizare a acestei legislații din domeniul achiziției publice pe care l-am prezentat atât în coaliția de guvernare, cât și permierului Ciucă și președintelui Klaus Iohannis.

Aceste modificări aprobate astăzi în guvern erau, din punctul nostru de vedere, absolut necesare pentru dezvoltatrea infrastructurii din România. Până acum, 80% din timpul alocat unui proiect era consumat de birocrație, iar dacă, spre exemplu, rezilia un contract, era nevoie de aproximativ doi ani pentru a relua proiectul.

Prin aceste măsuri pe care le-am adoptat astăzi, consider că au fost înlăturate o bună parte din principalele motive pentru întârzierea și blocarea proiectelor. La ce se referă, de fapt, modificările, am structurat în trei capitole: în primul rând, se referă la faza de licitație, eliminăm blocarea contractelor în faza de implementare din cauza creșterii prețurilor. Introducem obligația ajustării prețurilor pentru contractele cu o durată mai mare de șase luni în funcție de evoluția prețurilor în piață, în baza unei formule bine determinate. Eliminăm tot acel tăvălug al contestațiilor nejustificate. Autoritatea va reține în mod obligatoriu cauțiunile firmelor care pierd aceste contestații.

În faza de implementare a proiectelor, eliminăm șantajul anumitor companii care după semnarea contractelor nu se mobilizează și nu respectă termenele contractuale. Prin acest lucru, eliminăm întârzierile pe termen lung și indisciplina în faza de execuție.

În faza de avizare, eliminăm mare parte din timpii pierduți provocați de birocrația excesivă în domeniul expropierii terenurilor deținute de autoritățile publice locale”, a declarat Sorin Grindeanu.