"Vor primi alocație de transport absolut toți acest elevi care locuiesc în mediul rural și învață în altă localitate. Numărul estimat este de 131.000. OUG despre care am făcut vorbire și de care sunt sigur că va fi adoptată în ședința de săptămâna viitoare prevede o creștere semnificativă a acestor alocații. (...) 50 de lei pentru primii 3 kilometri se acordă forfetar, iar apoi câte 5 lei pentru fiecare kilometru în plus. Ajungem astfel la sumte de 200-300 de lei pe lună, nu solicităm birocrație excesivă, să vină cu bonuri de benzină, etc. În situația în care tarifele sunt foarte mari, pentru că în unele localități sunt firme private, iar abonamentul nu se încadrează în indemnizația forfetară, suma poate fi mărită cu încă 50%. Deci dacă are 300 de lei forfetar, iar abonamentul costă 400, poate fi mărită alocarea cu această diferență, pentru a nu plăti

Toate aceste sume sunt acordate în avans, imediat ce este aprobată OUG.

La fel de important, toate aceste sume vor fi plătite direct de MEN, direct prin inspectoratele școlare. Așa se face că la bursa socială se adaugă cei 200-300 pentru transport, iar dacă e cazul și brusa de performanță de 500 de lei, deci teoretic un elev poate obține până la 1.000 de lei", a explicat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.