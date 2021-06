„Nu m-a interesat. Nu m-a interesat pentru că Legea Educației Naționale este foarte clară. La articolul 5, alineatul 1 spune că prevederile Legii Educației Naționale prevalează în domeniul educației asupra prevederilor oricărei alte legi. În continuare – în caz de conflict între legi se aplică prevederile Legii Educației Naționale. La articolul 65, alineatul 4 precizează foarte clar în România, de altfel precum în orice alt stat civilizat, programele școlare și planurile cadru, adică lista disciplinelor, se fac de către Ministerul Educației prin organismele abilitate, adică de către specialiști, nu se fac nici măcar de ministrul Educației, pentru că nu am competențe în științele Educației. Se fac de către specialiști. Adică nu se fac de către parlamentari, ca mine. Curriculumul nu are ce să caute în Parlament. De aceea votul de ieri nu m-a interesat pentru că viza o problemă de curriculum care nu are ce să caute în Parlament”, a declarat Cîmpeanu, miercuri seara, la un post TV, potrivit Edupedu.ro.

Ministrul a explicat că Legea 1, fiind lege organică, prevalează asupra prevederilor oricărei alte legi. "În realitate, în parlament nu are ce să caute un subiect legat de curriculum, fie că vorbim de educație sexuală, educație fizică, de matematică, biologie, de fizică. Nu are ce să caute pentru că nu există competență… la noi în Parlament și sunt parlamentar”, a explicat el.

Întrebat de ce, totuși, a votat în condițiile expuse chiar de el, având în vedere că avea și opțiunea să nu voteze, Sorin Cîmpeanu a răspuns: „V-am răspuns foarte sincer și foarte direct – nu mă interesează o lege în care se vorbește despre curriculum, într-o instituție unde nu există competență pentru curriculum. Simplu. În momentul în care legea confirmă ceea ce spun eu, Legea Educației Naționale prevalează, aceste lucruri vor fi reglate de către Ministerul Educației prin ordin de ministru, pe baza programelor făcute de către specialiști în științele educației”.

Potrivit ministrului, în cadrul discuțiilor viitoare se va propune introducerea unei noi discipline, Educația pentru viață, care va avea următoarele module: educația sanitară, pentru primul ajutor, pentru alimentație sănătoasă, juridică, financiară, rutieră, sexuală, civică.

"Toate aceste discipline care, a continuat Cîmpeanu, vor fi altfel decât disciplina de matematică, de exemplu vor fi module predate de specialiști, care se vor ocupa să integreze toate aceste module".

Reamintim că plenul Senatului a respins, marți, solicitarea președintelui Klaus Iohannis de reexaminare a legii care prevede înlocuirea noțiunii de „educație sexuală” cu cea de „educație sanitară” și introducerea obligativității acordului scris al părinților pentru aceste ore. Senatorii au decis să mențină forma legii trimisă inițial la promulgare, cu 68 de voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”, 21 de abțineri, iar 2 senatori nu au votat.

Un singur vot a fost în favoarea reexaminărilor pe care le ceruse șeful statului. Este vorba despre cel al liberlaei Alina Gorghiu. În rest, PNL a votat alături de PSD, AUR și UDMR varianta legii în care cursurile sunt denumite „educație sanitară”, iar participarea copiilor la ore, condiționată de acordul scris al părintelui. Cei de la USR-PLUS s-au abținut în bloc de la vot