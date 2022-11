Filmulețul a fost făcut de un client și a ajuns în scurt timp pe rețelele de socializare. De asemenea, clipul cu șoarecele pe lângă pâine a ajuns și la inspectorii de la Protecția Consumatorului.

Șeful instituției spune că se vor face urgent controale în magazinele din Bistrița.

„Am văzut și am primit video. Nu s-a făcut nicio sesizare oficială așa că ne vom autosesiza și vom merge în control acolo. Am înțeles că ar fi vorba de Lidl din Năsăud, iar acel Lidl a mai fost sancționat de noi când am făcut ultima acțiune. Dar cum spuneam, vom merge în control”, a declarat Stelian Dolha, șeful OJPC Bistrița-Năsăud, pentru Bistrițeanul.ro.