Cetățenii ruși au semnalat pe rețelele de socializare, încă de sâmbătă, că una din centurile Moscovei este închisă, iar vehiculele blindate ale Gărzii Naționale, subordonate direct președintelui, au ieșit pe stradă.

Centre of Moscow right now. Closed off. pic.twitter.com/BjmnMB7grH