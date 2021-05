Realitatea PLUS

Un ordin de ministru emis de Nelu Tătaru recomandă ca testul COVID să nu mai fie repetat timp de 90 de zile de la vindecare, deoarece rezultatul poate fi irelevant. Bărbatul s-a vindecat de boală, iar familia încearcă, din nou să-l interneze. Rudele se tem că va ajunge iar în secția COVID.

Alina Tarbuc, fiica pacientului: În luna martie, la sfârșit, a fost diagnosticat cu COVID. Locuim în Galați. A ajuns la spital și a fost tratat pentru COVID, dar el are si alte probleme de sănătate, cred că i s-au accentuat toate. A fost tratat pentru COVID la Spitalul Județean (29-30 martie), nu i-au facut mai nimic în afară de a-i da oxigen și ce a mai dat pentru COVID, dar el are cancer, dar nu i-au facut nimic, pentru că are covid.

Pe 6 aprilie a iesit tot pozitiv și i-au zis să revină în 2 săptămâni, când îi trece boala. Am revenit pe 20 aprilie, i-am facut testul, iar la Spitalul Județean din Galati l-au ținut o zi la chirurgie, dar l-au dus inapoi la COVID, pentru că ziceau că este iar infectat.

Ieri (adică 14 mai) am fost iar la Spital și i-au zis că dacă iese iar pozitiv, iar are de așteptat oricum și nu cred că i se face nimic, deci nu a fost tratat. Ne chinuim să-i facem o invetigație să fie tratat pentru ce avem noi nevoie, boala de inima, de cancer, are tot felul de boli și vârsta e înaintată.