Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

Elevii din localitatea doljeană Valea Stanciului nu au fost lăsați să intre în școală, în ultima zi dinainte de vacanța de iarnă când cei mici trebuiau să primească cadouri.

Primarul Ionel Ovidiu Gîngioveanu acuză directoarea că a decis închiderea bruscă a școlii ca elevii să nu primească cadourile de Crăciun, din partea primăriei.

„Școala este dotata cu centrala, cu sali puse la punct, iar copiii primesc cadourile in frig si in ger. Vreau ca Inspectoratul Școlar județean să ia atitudine in privinta directoarei. Nu este corect ce se intampla”, spune primarul Ionel Gîngioveanu.

Mai mult, edilul acuză că directoarea a dat ordin ca și grădinițele să fie închise.

„Suntem la gradinita, aici, aceeasi situatie: copiii stau in fata gradintei. Este inchisa, aceeasi directoare isi bate joc de comuna Valea Stanciului”, mai spune primarul.

De cealaltă parte, directoarea școlii se apără. Spune că din cauza pandemiei a decis ca școlile și grădinițele să fie închise, pentru a nu se crea aglomerație, ținând cont că elevii au fost însoțiți și de părinți.

„Suntem in pandemie, noi incercam sa respectam conditiile impuse. La cadouri sunt si copiii, si parintii, iar noi, ca scoală, nu putem sa permitem intrarea tuturor”, declară Viorica Staicu, directoarea școlii din Valea Stanciului.

Astfel că cei mici și-au primit cadourile afară, în frig.