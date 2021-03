Martor: Scaunele alea gri... le-am filmat, dar sunt oribile. Nu te poți așeza, că rămâi lipit acolo. E ca pe vremuri, nu s-a schimbat nimic.

Martor 2: Iar inăuntru nu se poate respira de cald, nu e niciun geam deschis, nimic. Atunci, la 11, era sala arhiplină.

În plus, birocrația excesivă întrece toate așteptările, spune autorul imaginilor.

Martor: De exemplu, când am făcut cererea pentru serviciul ăsta consular, m-au pus sa completez toate formularele online, am luat toate actele, le-am completat si cand am stat apoi sa le completez. Cand am ajuns aici, am stat la ghiseu, da, la coadă, la informații si m-au pus sa completez aceleași lucruri și pe hârtie, deci nu avea valoare ceea ce completasem online, absurd.

Ba, mai mult, la toaletă nu există săpun, ci doar dezinfectant, mai sustine cel care a filmat imaginile. Insă vina este împărțită, mai spune el. Oamenii care se prezintă la Consulat dau dovada de o lipsa crasă de educație.

Martor: E și lumea, frate, care vine aici, sunt niște nesimțiți. Unul și-a desfăcut pachetul de țigări lângă coșul de gunoi și mai mult din ce a desfăcut a căzut pe joc, nu în coșul de gunoi. Și nevastă-să stă pe banca, mănâncă semințe și scuipă pe jos semințe, deci sunt ceva...N-am cuvinte de poporul ăsta român, nu ne facem bine niciodată, nici în lume. Și în cel mai elegant loc din lume, tot așa ne-am comportă, scuipând semințe pe jos că n-avem încotro, așa suntem noi.

Până la această oră, reprezentanții Ministerului de Externe nu au oferit niciun punct de vedere despre acest subiect.