Situație DRAMATICĂ în învățământul privat. Vezi CE soluții au reprezentanții din sistem

"Situatia este destul de dramatica. Din pacate, decizia de a nu relua cursurile pana in toamna ne condamna aproape pe toti la faliment. In Romania sunt aproximativ 1.500 de unitati de invatamant particulare, 41% din acestea reprezinta doar invatamantul prescolar, adica gradinitele. (...) Ne-am fi asteptat ca aceasta masura sa poarte in spate niste masuri care sa vina oarecum in sprijinul nostru pentru ca daca pana la urma noi ajungem la faliment sau la desfiintare e o nota de plata care va trebui suportata de parinti si de stat deopotriva. Ne referim aici la un numar de aproape 20.000 de cadre didactice si nedidactice, cam 150.000 de copii care trebuie acomodati in sistemul de stat", a afirmat Adina Stoenescu, membru fondator Asociatia Scolilor Particulare.

In opinia sa, este dnecesara luarea unor masuri diferentiate care sa vina in sprijinul sistemului privat de invatamant, cum ar fi sa se ajunga la un acord privind sustinerea somajului tehnic pana in luna septembrie pentru personalul din sistem sau o relaxare din punct de vedere fiscal, ori pachete compensatorii pentru cei care platesc chiriile ca sa ramana cu in sediile pana in septembrie

Valentina Secara, manager al unei gradinite private care are doua sedii in Bucuresti si peste 120 de copii inscrisi, a vorbit si ea despre provocările cu care se confruntă învățământul privat în această perioadă, cum se adaptează situației de criză, dar și cum rămâne alături de copii și părinții acestora.

"Avem o echipa de aproximativ 35 de oameni, In momentul de fata, pericolul il reprezinta pierederea oamenilor pe care i-am pregatit in toti acesti ani si o imposibilitate de a asigura continuitatea in septembrie. Din pacate, inchiderea gradinitelor pana in septembrie pune in pericol functionarea institutiilor private, si in special a celor din invatamantul prescolar", a afirmat Valentina Secara.

Intrebata daca ia in calcul inchiderea gradintei, managerul a raspuns afirmativ: "Este o varianta pe care o avem pe masa daca nu vom putea acoperii costurile, insemnand salarii, taxe, chirii".

Valentina Secara a recunoscut ca in prezent se bucura de sustinerea, cel putin la nivel emotional, a parintilor . "Parintii ne sustin, sunt alaturi de noi. Este foarte dificil pentru invatamantul presolar pentru ca aici ca nu ai o oferta consistenta cum se intampla in cadrul invatamantului primar, gimnazial sau liceal. Invatamantul online pentru prescolari presupune o interactiune ocazionala de 30-40 de minute, odata pe zi sau de trei ori pe saptamana in asa fel incat sa mentii un contact cu acei copii. Din pacate, nu ai cum sa asiguri fluenta sesiunilor cum ai face intr-o zi normala de gradinita. Parintii, la randul lor, ne sustin emotional si cu o parte din sponsorizari, insa este este un numar mic de parinti pentru ca in Romania parintii au dreptul de a-si suspenda contractele si din acesata perspectiva am avut si noi de suferit", a explicat managerul.

Reprezentanții Inspectoratului General Școlar din București (IGSB) spun că sunt la curent cu cerințele din mediul privat și că acestea au fost deja înaintate către Ministerul Educației si Cercetarii. "Vorbim despre 219 unitati private, deci un numar destul de mare la nivelul municipiului Bucuresti. Am ascultat si noi doleantele acestor manageri si le-am raportat MEC si, bineinteles ca in baza unei decizii care va fi luata la nivelul ministerului, le vom pune in aplicare si noi", a declarat Mariana Manea, inspector general adjunct in cadrul IGSB.

Ea a precizat ca problemele cele mai mari le ridica la grădinițele și școlile private care nu sunt acreditate.

"Nu toate unitatile de invatamant particulare beneficiaza de finantarea pentru elevi. Doar cele acreditate, nu si cele autorizate, prin urmare multe dintre problemele pe care le ridica aceste unitati vin tocmai din imposibilitatea de a se sustine neprimind ajutorul acesta din pareta statului", a explicat Manole, facand referire la finantarile pe care statul le aloca pentru invatamantul particilar din Romania.

Reprezentantul IGSB nu a putut insa sa spuna cate astfel de institutii sunt acreditate si cate sunt autorizate.

Iulian Cristache, presedintele Federatiei Nationale a Asociatiei de Parinti (FNAP) a afirmat ca institutia pe acre o reprezinta solicitata deshiderea gradinitelor pentru cazurile pnctuale, nu cu caracter general. "Sunt familii nemultumite ca vor incepe munca dupa data de 15 mai si nu au cu cine sa-si lase copii, si ma refer in general la cei din mediul prscolar", a spus Cristache.