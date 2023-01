Într-un mesaj pe site-ul grupului, CEO-ul Andy Jassy indică faptul că grupul „planifică să elimine puţin peste 18.000 de locuri de muncă”, inclusiv în Europa. Acest plan este cel mai mare dintre anunţurile recente de reducere a forţei de muncă care afectează sectorul tehnologiei din Statele Unite. Este, de asemenea, cea mai masivă reducere de personal din istoria companiei din Seattle.

Amazon anunţase deja în noiembrie planul de a reduce 10.000 de locuri de muncă şi a început să facă acest lucru.

Grupul avea 1,54 milioane de angajaţi în întreaga lume la sfârşitul lunii septembrie, fără să includă lucrătorii sezonieri recrutaţi în perioadele de activitate sporită, în special în perioada sărbătorilor.

Amazon a angajat în timpul pandemiei pentru a face faţă exploziei cererii, dublându-şi personalul global între începutul lui 2020 şi începutul lui 2022. Dar compania a înregistrat un profit net în scădere cu 9% de la an la an în al treilea trimestru. Şi pentru ultimul trimestru, Amazon a anticipat o creştere slabă la standardele sale, între 2% şi 8% pe parcursul unui an, şi un profit operaţional între 0 şi 4 miliarde de dolari, faţă de 3,5 pentru aceeaşi perioadă a anului 2021. Grupul îşi va anunţa rezultate anuale la 1 februarie.

În sectorul tehnologiei, marile platforme cu model de afaceri bazat pe publicitate se confruntă cu reduceri de buget din partea agenţilor de publicitate, care îşi reduc cheltuielile în faţa inflaţiei şi a creşterii ratelor dobânzilor.

Meta, compania-mamă a Facebook, a anunţat în noiembrie pierderea a 11.000 de locuri de muncă, adică aproximativ 13% din forţa de muncă. La sfârşitul lunii august, Snapchat şi-a redus cu aproximativ 20% din forţa de muncă, sau peste 1.200 de angajaţi. Twitter, cumpărat în octombrie de Elon Musk, a concediat, la rândul său, aproximativ jumătate din cei 7.500 de angajaţi ai săi.

Cel mai recent, grupul american de IT Salesforce, specializat în soluţii de management şi în cloud, a anunţat miercuri că concediază în jur de 10% dintre angajaţi, sau puţin sub 8.000 de locuri de muncă.