„Este vorba de o avarie la conducta de apă a orașului și a tebuit să lucrăm 34 de ore la aceasta. În tot acest timp, am alimentat orașul cu apă din rezervă, unde avem 80.000 de metri cubi, dar s-a terminat și aceasta. O noapte și o jumătate de zi, populația nu a avut apă. Am refăcut stocul de apă și urmează și în această seară să furnizăm apa fără presiune, după ora 22. Nu am vrut să alertăm populața, dar nu ne-am așteptat la un cosnum așa de mare. În mod normal, rezerva de apă ar trebui să ajungă 24 de ore, însă, lumea stropește grădinile, iar consumul a crescut din cauza caniculei. Conducta la care am avut avaria are peste 60 de ani, vine de la peste 120 de kilometri și aduce apă de la munte. Avem un proiect de finanțare de 450 de milioane de euro, bani ce vor fi investiți în construcția unei noi conducte de alimentare cu apă. Suntem la jumătate cu construcția, iar de anul viitor nu vom mai trece prin astfel de momente”, a declara Olguța Vasilescu în emisiunea „Controversat”.