Comuna Arcani este printre cele mai afectate localități din Gorj, ca urmare a cutremurului de pe 14 februarie. Structurile de rezistență a sute de clădiri au fost puternic afectate și nu se știe dacă vor rezista în cazul în care s-ar produce un nou cutremur de aceeași intensitate.

Marturiile oamenilor care au fost obligați să lase toată agoniseala în urmă sunt cutremurătoare.

"Nu mă gândeam la situația să ajung să dorm printre straini. Nu mai merge nimic, mancarea, nici somn nu mai am. Toate cutremurele le stiu si le cunosc. Of Doamne, Dumnezeule! Nu te ajuta nimeni, daca ar fi cald as dormi afara, dar nu pot ca e frig", mărturisește în lacrimi o locuitoare din Arcani.

Tot cei rămași acum pe drumuri povestesc cu groază momentele cutremurului.