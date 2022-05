"Facem apel la comunitatea internațională să evacueze civilii și facem un apel personal către Comandantul Suprem să aibă grijă de soldații răniți care mor într-o agonie teribilă din cauza tratamentului inadecvat. Solicităm să se ofere ocazia de a duce trupurile soldaților, astfel încât ucrainenii să își poată lua rămas bun de la eroii lor”, se arată în mesajul transmis de comandatul adjunct al Regimentului Azov.

Address by the Deputy Commander of the Azov Regiment, Captain Svyatoslav Palamar, on the situation at Azovstal.



He said that it was already the third day since the enemy had broken through to the plant. The Russians are violating the ceasefire agreements. pic.twitter.com/mdmsAR0RUs