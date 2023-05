”Ce încredere să mai avem dacă după 5 luni de discuţii, au început din luna decembrie, le-am spus, atenţie, că avem o problemă în învăţământ, s-a acordat o mărire de salariu de 5% în ianuarie 2023, în condiţiile în care inflaţia a fost undeva la 16% cea oficială, preţurile reale s-au dus la 25% sau 30%. S-a prăbuşit puterea de cumpărare a celor din învăţământ, în condiţiile în care salariile sunt cele pe care le ştim, 2.500 la debutanţi şi un profesor cu 35 de ani de muncă poate avea 4.500 de lei. Nu mai vredem în declaraţii, vrem lucruri certe, ferme”, a spus Simion Hăncescu la un post TV.

Preşedintele FSLi a povestit ce s-a întâmplat la negocierile de la Palatul Victoria.

”Am vorbit cu premierul şi cu preşedintele Ciolacu, începuseră să facă anumite calcule în prezenţa noastră, eu cred că o treabă serioasă înseamnă să vină cu temele făcute, nu faci calcule cât ar mai trebui, unde suntem, cum stăm. Problema este ştiută de mult timp, se ştia din luna ianuarie, când s-a depus o grilă la Ministerul Muncii, care pornea de la principiul că profesorul debutant să aibă salariul egal cu salariul mediu brut pe economie, în jur de 4.000 de lei net. I-a cerut şi doamnei ministru care ar fi impactul. Cert este că aruncatul pisicii de la unul la altul nu mai merge. Oamenii vor fapte”, a arătat Hăncescu.

El a menţionat că ””au cerut să se dea o OUG, ca prim semn al bunelor intenţii, prin care să se acopere rata inflaţiei, care a condus la prăbuşirea puterii de cumpărare.

”Au spus că acest lucru este imposibil, pentru că ar trebui să dea la toată lumea. Dacă nu se vine cu un plan foarte clar şi asumat public, politic, printr-un document, vă spun că lucrurile se complică”, a completat reprezentantul sindicatelor.

Întrebat ce atmosferă a fost la negocieri, Hăncescu a spus: ”Cred că starea pe care o aveau altă data nu au avut-o astăzi şi cred că realizează gravitatea situaţiei pentru că le-am şi reproşat un lucru, un reproş care a venit de la mile de oameni care au fost în stradă, pe 10 mai, au fost 15.000 de oameni la Bucureşti şi era corect să ne invite să discute cu noi 5 minute. Oamenii s-au radicalizat şi după această gafă pe care au făcut-o guvernanţii”, a afirmat el.

Simion Hăncescu s-a referit şi la reacţia şefului statului.

”Preşedintele a spus corect, profesorii au dreptate. (..) Rămâne de văzut dacă intervenţia sa va fi salvatoare, dacă va fi luat în seamă sau nu. Este o întrebare pe care ne-am pus-o imediat după ce am văzut declaraţia. Totuşi, are un cuvânt de spus, este preşedintele României şi are pârghiile necesare pentru a dezamorsa acest conflict. (..) Poate să îi cheme la Cotroceni să le spună găsiţi soluţii”, a arătat preşedintele FSLI.

Despre ce se va întâmpla luni cu elevii, Hăncescu a spus: ”Recomandarea este mai bine să stea acasă, pentru că cei mai mulţi profesori nu vor preda, nu vor asculta şi greva înseamnă încetarea lucrului, nici măcar obligaţia de a-I supraveghea nu o au. Greva se face la locul de muncă conform legislaţiei, dar elevii vin degeaba la şcoală. Acolo unde sunt profesori care au optat pentru grevă, pentru că mai avem (..) acolo acei colegi îi vor supraveghea”, a mai spus Hăncescu.

Hăncescu a arătat că ”zarurile sunt aruncate” în privinţa grevei.

”Să nu se înţeleagăgă că noi suntem setai pe grevă, indiferent ce se întâmplă. Aşteptăm încă miracole, minuni. I-am spus premierului astăzi că ne poate invita şi la 2 noaptea, şi duminică şi sâmbătă, pentru că suntem 24 din 24 în slujba oamenilor, dar să fie ceva serios”, a completat el.